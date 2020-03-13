Сульшер: Я являюсь правильным человеком для Манчестер Юнайтед, все доказательства имеются

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о периоде, когда согласился возглавить "красных дьяволов".

"Я чувствовал, что многое нужно изменить. Мы подписали четырех игроков, потеряли некоторых футболистов, а также пришли ребята из молодежной команды. Речь идет не только о тактике, но и об игроках. У меня отличный персонал. У нас есть философия, которую я считаю достойным этого клуба. Я манкунианец. Думаю, что знаю, что нужно Манчестер Юнайтед.

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Я верю, что мы достигнем высот. Считаю, что мы находимся на пути, по которому должен идти Манчестер Юнайтед. У разных клубов различные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с Манчестер Юнайтед. Думаю, что я правильным человеком для клуба, но не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства имеются", – поделился Сульшер в комментарии Daily Mail.

Напомним, норвежец возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Сейчас манкунианцы занимают пятое место, имея в активе 45 очков. Челси, который идет четвертым, имеет 48 пунктов.

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