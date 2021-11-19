Уле Гуннар Сульшер захотел обсудить пути выхода команды из кризиса и переход на схему с тремя защитниками, сообщает Daily Mail.

Зидан ответил Манчестер Юнайтед на предложение сменить Сульшера

Для этого норвежский специалист организовал встречу с Криштиану Роналду, Харри Магуайром, Бруном Фернандешом, Люком Шоу, Виктором Линделефом и Неманьей Матичем. Тренер обеспокоен, что за последние три поединка манкунианцы одержали только одну победу.

Руководство Манчестер Юнайтед пока отвергло идею увольнения Сульшера, но будет внимательно следить за дальнейшими результатами команды.

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