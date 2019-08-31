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Сульшер хочет видеть в команде форварда, похожего на себя

14:15 119 Читати українською
Сульшер хочет видеть в команде форварда, похожего на себя
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал, какого форварда не хватает его команде.

"На данный момент у нас получается создавать моменты, но, конечно, мы всегда в поиске усиления. Мы все еще находимся в поисках нападающего, который заменит Лукаку.

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Мне нравится тот, кто забивает голы в штрафной и за ее пределами, некий молодой Уле или что-то в этом роде. Это не обязательно должен быть форвард ростом под два метра.

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Я иногда задумываюсь, что при желании играть в два нападающих, возможно, нам нужен другой тип. Отличный от того, что у нас есть", – цитирует Сульшера Goal.com.

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