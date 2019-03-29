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Сульшер хочет сохранить Эрреру в Манчестер Юнайтед

20:05 26 Читати українською
Сульшер хочет сохранить Эрреру в Манчестер Юнайтед
Андер Эррера / соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер надеется, что хавбек Эррера продлит контракт с клубом.

Уле Гуннар Сульшер после своего полноценного назначения на пост главного тренера Манчестер Юнайтед надеется сохранить хавбека Андера Эрреру, сообщает goal.com. Он хочет, чтобы клуб продлил контракт с полузащитником.

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Испанец стал одним из тех, кто расцвел после прихода норвежца на пост наставника, когда был уволен Жозе Моуринью, и играет важную роль в структуре Сульшера.

В СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСЖ, который вылетел из Лиги чемпионов именно от манкунианцев.

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