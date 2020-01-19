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Сульшер: Давайте посмотрим, где будет Ливерпуль в мае

15:46 199 Читати українською
Сульшер: Давайте посмотрим, где будет Ливерпуль в мае
Уле Гуннар Сульшер / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер накануне матча 23-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля поразмышлял над достижениями своего соперника в текущем сезоне.

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то лучшие команды – те, которые способны побеждать снова, снова и снова. Никто не сравнится с сэром Алексом Фергюсоном в этом отношении. Но я готов первым признать, что Юрген Клопп проделал огромную работу в Ливерпуле. Сегодня кажется, что они выигрывают каждый раз, когда выходят на поле. Но мы прошли только половину сезона, впереди еще много матчей.

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Если посмотреть на результаты, у Ливерпуля 33 победы и пять ничьих в последних 38 матчах чемпионата. Это 104 очка, и это был бы более чем приличный сезон для них. У них все хорошо, если не сказать больше, и они могут выиграть три трофея в этом сезоне. Но давайте посмотрим, где они будут находиться в мае. Впереди у них несколько сложных матчей", – цитирует Сульшера издание AS.

Напомним, поединок между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 19 января, в 18:30. Мерсисайдцы в этом сезоне не потерпели еще ни одного поражения и уверенно занимают первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 14 очков и имея игру в запасе. У "красных дьяволов" не все так замечательно: подопечные Сульшера с 34 баллами держатся на пятом месте.

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