Сульшер: Давайте посмотрим, где будет Ливерпуль в мае

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер накануне матча 23-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля поразмышлял над достижениями своего соперника в текущем сезоне.

"Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то лучшие команды – те, которые способны побеждать снова, снова и снова. Никто не сравнится с сэром Алексом Фергюсоном в этом отношении. Но я готов первым признать, что Юрген Клопп проделал огромную работу в Ливерпуле. Сегодня кажется, что они выигрывают каждый раз, когда выходят на поле. Но мы прошли только половину сезона, впереди еще много матчей.

Клопп раскритиковал стиль игры Манчестер Юнайтед

Если посмотреть на результаты, у Ливерпуля 33 победы и пять ничьих в последних 38 матчах чемпионата. Это 104 очка, и это был бы более чем приличный сезон для них. У них все хорошо, если не сказать больше, и они могут выиграть три трофея в этом сезоне. Но давайте посмотрим, где они будут находиться в мае. Впереди у них несколько сложных матчей", – цитирует Сульшера издание AS.

Напомним, поединок между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 19 января, в 18:30. Мерсисайдцы в этом сезоне не потерпели еще ни одного поражения и уверенно занимают первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 14 очков и имея игру в запасе. У "красных дьяволов" не все так замечательно: подопечные Сульшера с 34 баллами держатся на пятом месте.

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