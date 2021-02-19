"Он все ближе и ближе. Мы позволили ему насладиться дебютными 10-ю минутами в концовке при счете 3:0.

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Когда он выйдет в старте? Определимся после матча против Ньюкасла. Он провел несколько игр за резервистов и, конечно, есть еще ряд запасных, которые стремятся выходить с первых минут. Посмотрим, сколько он получит игрового времени", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, что 18-летний Амад Диалло присоединился к МЮ в начале января. С тех пор он успел сыграть 2 матча за резерв манкунианцев, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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