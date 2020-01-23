Сульшер – после поражения от Бернли: Мы не можем жалеть себя

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер подытожил выступление своих подопечных в матче 24 тура АПЛ против Бернли (0:2).

"У меня в голове масса мыслей. В какой-то момент мне показалось, что мы создавали моменты, но не реализовали их. Теперь очередное разочарование. Бернли забил один удивительный гол и один, который вы можете видеть постоянно от этой команды. У нас не было ответа на их первый мяч.

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Игроки отдают все, они выполняют фантастическую работу в этом сезоне, но они знают, что в этой игре этого было недостаточно. Ребята выглядели морально уставшими под конец, мы так и не нашли креатив. Мы не можем жалеть себя. Когда вы в Манчестер Юнайтед, то получаете привилегию, вы играете за лучший клуб в мире. Иногда вы должны пройти через такие периоды, и это испытание, я уверен, они также пройдут", – цитирует Сульшера ВВС.

Поражение не позволило Манчестер Юнайтед сократить отрыв от зоны Лиги чемпионов, который сейчас составляет шесть очков.

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