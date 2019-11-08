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Сульшер – о разгроме Партизана: Должны были "похоронить" их в первые 10 минут

11:32 30 Читати українською
Сульшер – о разгроме Партизана: Должны были "похоронить" их в первые 10 минут
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Наставник английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над белградским Партизаном (3:0) в рамках 4-го тура группового этапа.

22’ Мейсон Гринвуд
33’ Антони Марсьяль
49’ Маркус Рашфорд
 
22’ Мейсон Гринвуд
33’ Антони Марсьяль
49’ Маркус Рашфорд

"Нам была нужна не только победа, но и игра соответствующего уровня, при которой ребята шли бы вперед и забили больше одного мяча. Голов могло быть больше, но я доволен, было важно взять очки.

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Ожидаешь победы, когда играешь против таких соперников дома. Они прекрасно сыграли против нас первый матч, но дома нужно выигрывать, при всем уважении к Партизану. Уже к 10-й минуте мы должны были "похоронить" их, но и 2:0 после первого тайма тоже добавляли уверенность", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что МЮ разгромил Партизан (3:0) на Олд Траффорд. Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд, Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд. Победа позволила манкунианцам оформить досрочный выход в плей-офф Лиги Европы.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Партизан
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