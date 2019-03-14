"Сук*ны дети", – Роналду жестко обратился к фанатам Атлетико

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не сдерживал эмоций во время ответного матча в рамках ЛЧ против Атлетико (3:0).

Автор хет-трика в ворота Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов не скупился на "комплименты" для болельщиков мадридского клуба, сообщает AS.

Симеоне прокомментировал троллинг Роналду в его адрес

Во время празднования третьего гола Криштиану Роналду кричал фанатам "матрасников" фразу "hijos de puta», что в переводе означает "сук*ны дети". Такая реакция португальца могла быть вызвана оскорбительными выкриками мадридских болельщиков в течение обоих матчей этого противостояния.

Теперь можно ожидать реакцию УЕФА по этому инциденту.

Напомним, хет-трик Криштиану позволил Ювентусу попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах