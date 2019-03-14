"Сук*ны дети", – Роналду жестко обратился к фанатам Атлетико

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не сдерживал эмоций во время ответного матча в рамках ЛЧ против Атлетико (3:0).
Автор хет-трика в ворота Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов не скупился на "комплименты" для болельщиков мадридского клуба, сообщает AS.
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Во время празднования третьего гола Криштиану Роналду кричал фанатам "матрасников" фразу "hijos de puta», что в переводе означает "сук*ны дети". Такая реакция португальца могла быть вызвана оскорбительными выкриками мадридских болельщиков в течение обоих матчей этого противостояния.
Теперь можно ожидать реакцию УЕФА по этому инциденту.
Напомним, хет-трик Криштиану позволил Ювентусу попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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