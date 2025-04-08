Испанские эксперты узнали, какие слова сказал вингер Барселоны Рафинья в адрес лайнсмена в игре против Бетиса (1:1).

Скандал вокруг конфликта Рафиньи с судьей матча Барселоны против Бетиса в 30-м туре Ла Лиги до сих пор не утихает. Теперь стали известны слова, которые сказал бразилец в сторону лайнсмена, сообщает DAZN в X.

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В одном из эпизодов матча Рафинья, увидев, что вбрасывание будет в пользу Бетиса, поспорил с боковым арбитром. Слова рефери ему не понравились и бразилец поддался эмоциям: "Что ты говоришь? Не говори мне замолчать, я не собираюсь молчать. Что ты делаешь? Сучи сыну!".

Лайнсмен Николас Мартинес ответил ему снова, попросив не кричать. По замечанию судьи Рафинья, вероятно, сказал: "Не закрывай мне рот!".

Добавим, что после матча конфликт Рафиньи с арбитром продолжился и бразильца успокаивали даже другие игроки Барселоны и тренер Ханси Флик.

Болельщики Реала даже требовали дисквалификации лидера "блаугранас", сравнивая этот эпизод с подобным моментом, произошедшим с Джудом Беллингемом в матче 24-го тура Ла Лиги против Осасуны. Но Рафинья избежал наказания.

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