Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич доказал, что у него есть еще порох в пороховницах.

Донецкий Шахтер, который по договоренности с Минаем перенес поединок 9-го тура УПЛ, продолжает подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов против Селтика. "Горняки" работают на базе футбольного клуба Рух в Винниках и уже сегодня, 23 октября, транзитом через польский город Жешув отправятся в Шотландию.

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Однако, утренняя тренировка прошла по графику. При отработке ударов с углового главный тренер "горняков" Игор Йовичевич решил устроить подопечным мастер-класс. Хорватский специалист продемонстрировал особенность удара при выполнении "сухого листа" – стопа ноги была вывернута в середину. Выстрел удался на славу. В эйфории от успеха Йовичевич не позволил следующему футболисту реализовать свою попытку, в шутку толкнув его во время удара.

Напомним, встреча против Селтика состоится 25 октября – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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