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Сухоцкий со Слованом продолжил победную серию до 6 матчей, одолев Дунайску Беленького

20:01 4 Читати українською
Сухоцкий со Слованом продолжил победную серию до 6 матчей, одолев Дунайску Беленького
Артем Сухоцкий / Фото ФК Слован

Слован победил Дунайску в рамках 2-раунда Чемпионской группы словацкого первенства.

Чемпионат Словакии. Чемпионская группа, 2-й раунд

Слован – Дунайска – 3:1

Голы: Чаврич, 47, Дражич, 63, Човар, 90+1 – Дэвис, 51 (пен.)

Удаление: Герц, 31 (Д)

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В первой половине встречи зрители не увидели голов, но гости уходили на перерыв уже в меньшинстве. Во втором тайме игроки Слована отгрузили сопернику 3 мяча, Дунайска смогла отквитать лишь один гол.

В составе хозяев весь поединок провел экс-защитник Зари Артем Сухоцкий. Его соотечественник форвард Станислав Беленький провел матч на скамейке запасных Дунайски.

Слован продлил свою победную серию до 6-ти матчей и остается лидером турнирной таблицы. Дунайска – на третьем месте.

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