Сухоцкий перешел в Динамо Минск

Украинский защитник Артем Сухоцкий официально представлен в статусе игрока Динамо Минск.

27-летний футболист перешел в белорусскую команду на правах аренды из словацкого Слована. Он будет выступать за Динамо до середины июля 2020 года, информирует официальный сайт клуба.

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Отметим, что Сухоцкий является воспитанником киевского Динамо. В чемпионате Украины он выступал за Алексанндрию и Зарю, а в начале 2018 года перешел в Слован, подписав контракт до лета 2022-го. В текущем сезоне Сухоцкий сыграл 12 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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