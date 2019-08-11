Сухоцкий голом помог Словану добыть крупную победу – команда занимает первую строчку чемпионата Словакии

Защитник Артем Сухоцкий не ограничился работой в обороне в очередном туре словацкой лиги.
Чемпионат Словакии, 4-й тур
Слован Братислава – ВиОн – 4:0
Голы: Холман, 35, Сухоцкий, 48, Ноно, 65, Стрелец, 85, (пен.)
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Столичная команда легко разобралась с ВиОном. Сухоцкий забил второй из четырех мячей Слована, мощно пробив головой в падении после подачи с правого фланга. Этот гол стал дебютным для защитника в сезоне 2019/20.
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После четырех туров Слован возглавляет таблицу чемпионата Словакии, набрав максимум очков. Правда, Жилина не хочет отпускать команду Сухоцкого – у "желто-зеленых" также двенадцать пунктов.