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Сухая ничья Львова и Зари в видеообзоре поединка УПЛ

22 мая 20:13 37 Читати українською
Сухая ничья Львова и Зари в видеообзоре поединка УПЛ
Сухая ничья Львова и Зари в видеообзоре поединке УПЛ / ФК Львов

Львов и луганская Заря не выявили сильнейшего в поединке 30-го тура Премьер-лиги. Вашему вниманию видео самых интересных моментов матча.

 

Первый тайм прошел довольно скучно, что на фоне тихой атмосферы на стадионе "Украина" оказывало угнетающее впечатление. У Львова даже и вспомнить нечего – только Парамонов и Пернамбукко пытались обострить ситуацию дальними ударами, однако они были очень неточными.

Львов удержал ничью в матче против Зари

Заря начинала гораздо активнее, получив шанс открыть счет уже на 2-й минуте – Будковский замкнул верховую подачу ударом головой, но мяч пролетел над воротами. Затем Филипп снова мог стрелять после фланговой передачи в штрафную, однако принял неудачное решение сбросить мяч на Хомченовского. Далее супермомент запорол Караваев, который выскочил один на один с Сарнавским и пробил точно в него.

После перерыва состоялся размен хорошими моментами, но счет не изменился. А под занавес поединка Арвеладзе рукой придержал Пернамбукко и увидел перед собой вторую желтую карточку. Это сбило "мужиков" с толку, и до финального свистка они так и не смогли провести хотя бы одну нормальную атаку с опасным моментом. Львов удержал нулевую ничью.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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