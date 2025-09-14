В матче 5-го тура УПЛ Оболонь в киевском дерби расписала боевую ничью с Динамо (2:2). Несмотря на то, что "пивовары" спаслись уже в добавленное время, президент клуба Александр Слободян остался недоволен результатом.

После завершения игры в общении с болельщиками он пожаловался на работу арбитра. "Поздравляю с победой! Судья украл у нас победу. Он выходил один на один", – сказал Слободян.

Под "кражей" функционер имел в виду эпизод на 90+3 минуте, когда Денис Устименко убегал на свидание с голкипером Динамо, но арбитр остановил игру, зафиксировав фол на игроке Оболони.