"Досрочный финал" между Испанией и Германией мог бы сложиться по-другому, если бы Энтони Тейлор принял несколько иные решения (не пожалел Крооса, который "сломал" Педри и назначил пенальти за игру рукой Кукурельи). Болельщики обеих команд в унисон обвинили британского арбитра в непрофессионализме.

Продолжает удивлять Франция, которая снова не смогла забить с игры ("трехцветные" выезжают на автоголах) и пролезла в полуфинал лишь благодаря серии пенальти (Жоау Фелиш промазал и отцепил свою команду с дальнейшего розыгрыша турнира). Об уникальном антирекорде Криштиану Роналду, зарубе Килиана Мбаппе со скандальной пророссийской Мари Ле Пен, интересном достижении Испании и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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