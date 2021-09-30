"Конечно, обидно за поражение и пропущенные голы. Мы пропускали очень серьезные контратаки – это наши ошибки. Мы теряли мяч, плохо возвращались в оборону и давали сопернику выйти в хорошие контратаки, которые они и завершали. На таком уровне одна ошибка приводит к пропущенному мячу. Тут очень важно не терять мяч. Сложно играть против лучших, но я считаю, что и мы должны были лучше сыграть.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

Относительно пенальти на 12-й минуте матча... Там ничего страшного не было. Судья, по-моему, ошибочно поставил пенальти. Я так понял, они даже VAR не смотрели. Там был фол, но это футбол – ничего страшного. Думаю, пенальти никак не повлиял, ведь мы и дальше также хорошо оборонялись, играли и пытались выйти в контратаки.

Мы по ходу игры пытались держать позиционную оборону и, думаю, если бы не те ошибки, которые мы допустили, пропустив контратаки, все было бы намного лучше.

Мы могли там забивать, но были и другие хорошие моменты, и предпосылки к ним. Может, где-то спешили и ошибались, но я думаю, что с каждой игрой мы должны только прибавлять в лучшую сторону и делать выводы над ошибками. Нужно двигаться дальше – жизнь продолжается. Ничего страшного. Все прекрасно все понимают, ведь у нас был очень сложный соперник. Нужно просто пережить эту игру и сделать хороши выводы. Нужно двигаться дальше. У нас впереди очень серьезные игры, тот же поединок с Шахтером. Нужно выходить на него и давать им бой", – сказал Забарный в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле разгромила Динамо 5:0 и осталась безоговорочным лидером квартета Е. Динамо с одним пунктом расположился третьим.

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