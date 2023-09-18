В матче 5 тура чемпионата Испании между Реалом и Реалом Сосьедад лайнсмен попытался сыграть за баскскую команду.

При счёте 2:1 в пользу Реала лайнсмен неожиданно выбежал на поле, чтобы как можно скорее передать мяч вратарю "бланкос" Кепе Аррисабалаге. Один из ассистентов главного арбитра хотел заставить конкурента Андрея Лунина как можно быстрее ввести мяч в игру.

Камбэк имени преемника легенды в видеообзоре матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:1

Партнёры Кепы действительно слегка затягивали время, когда не торопились возвращать мяч своему вратарю. В частности защитник Дэвид Алаба проигнорировал мяч, когда тот катился в его направлении.

Таким образом, боковой рефери попытался "помочь" Реалу Сосьедад, в составе которого в этой встрече сыграл россиянин Арсен Захарян. Это не дало результата – Мадрид выиграл со счётом 2:1.

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