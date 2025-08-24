Французский судья стал звездой соцсетей после того, как показал идеальные формы.

На матч между ПСЖ и Анже главным рефери был назначен Хаким Бен Эль Хадж. На 19 минуте он получил повреждение и не смог продолжить обслуживать матч.

ПСЖ трогательно попрощался с Доннаруммой – показательный момент Забарного и Сафонова (ВИДЕО)

Бен Эль Хаджа заменил четвертый арбитр Микаэль Лелю. Когда судья готовился выйти на поле, переодевшись на боковой линии, то камеры продемонстрировали его впечатляющие мышцы, как у Шварценеггера. Кадры Лелю разлетелись в соцсетях.

Напомним, что матч ПСЖ и Анже завершился минимальной победой команды Луиса Энрике. Илья Забарный всю игру просидел на скамейке запасных.

Де Дзерби устроил голевое шоу с дублем Обамеянга, Лион разгромил команду вингера Динамо, Ницца победила