Президент Марселя Пабло Лонгория выступил с заявлением после скандального матча 3-го тура Лиги 1 против Ниццы, который сорвали фанаты.

"Нам необходимо создать прецедент. Судья был на нашей стороне, он согласился, что наш клуб в опасности. Он хотел завершить матч в нашу пользу, но руководство лиги настаивало на том, чтобы возобновить игру. Это не приемлемо", – приводит слова Лонгории официальный сайт Марселя.

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Отметим, что матч между Марселем и Ниццей не был доигран из-за стычки игроков "провансальцев" и фанатов "орлов". Болельщики начали забрасывать Димитри Пайе различными предметами, а игрок ответил тем же. Разъяренные фанаты начали выбегать на поле, устроив разборки с игроками соперника.

В итоге, игроки Марселя отказались возвращаться на поле. Арбитр дал финальный свисток, а "провансальцам" теперь грозит техническое поражение.

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