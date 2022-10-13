Центральный защитник ПСЖ и сборной Испании Серхио Рамос заработал трёхматчевую дисквалификацию, информирует L’Equipe. В матче 10-го тура чемпионата Франции он назвал судью "ублюдком".

Рамоса удалили, а оборона провалилась: видеообзор матча Реймс – ПСЖ

Согласно источнику, Рамос точно пропустит следующие два матча ПСЖ в чемпионате Франции. Дисквалификация на третий матч носит условный характер.

В матче с Реймсом испанец пытался опротестовать свое предупреждение, за что получил красную карточку. Позже Canal+ прочитал по губам Рамоса фразу, сказанную в адрес арбитра.

Матч между Реймсом и ПСЖ завершился вничью 0:0. Рамос пропустит матчи с Марселем и Аяччо, а также, возможно, не сыграет с Труа.

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