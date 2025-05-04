Накануне Оболонь в рамках 27-го тура УПЛ в Ровно одолела Верес. "Пивовары" одержали убедительную победу (2:0) и прервали 10-матчевую беспроигрышную домашнюю серию "красно-черных". Однако фанатов Вереса возмутило не столько поражение родной команды, сколько действия арбитра матча Дмитрия Кубряка.

Двойное удаление и прерванная победная серия Вереса в видеообзоре матча с Оболонью – 0:2

В середине тайма 36-летний рефери показал желтую карточку Дмитрию Годе за симуляцию, когда тот выпрашивал пенальти. А вскоре выписал второй "горчичник" Гиорги Куции за падение в штрафной Оболони, оставив Верес в меньшинстве.

Более того, он также зажег "желтый свет" перед наставником ровенчан Олегом Шандруком, а голкипера команды Богана Когута вообще удалил (хотя тот находился в запасе). Трибуны по-своему оценили такую "расправу" над родной командой и поспешили объявить вердикт Кубряку.

Многие возмутились таким действиям болельщиков, напомнив о прошлом рефери. В начале полномасштабного вторжения Кубряк, который до этого работал арбитром Первой лиги и медиком-нейрохирургом, помогал спасать раненых на Азовстали. В апреле 2022 года Дмитрий попал в российский плен и провел там более пяти месяцев – 22 сентября его и еще 199 человек обменяли на Виктора Медведчука.

Верес в меньшинстве неожиданно уступил Оболони – "пивовары" прервали серию и оттолкнулись от зоны выбывания