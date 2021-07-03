"Судить такие матчи должны храбрые арбитры, а не клоуны": Видаль взорвался после вылета из Копа Америка
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль имел немало претензий к рефери Патрисио Лустау, который судил матч 1/4 финала Копа Америка против Бразилии (0:1).
"Нам очень грустно, мы заслужили гораздо большего. Судить такие матчи должны храбрые арбитры, а не клоуны. Нужен честный человек, который не боится брать на себя ответственность.
Жезус в брутальном прыжке едва не раздробил плечо соперника – ремейк кунг-фу Де Йонга с финала ЧМ-2010
Нам просто не хватило одного гола. Но это трудно, когда на поле судья, который не позволяет вам играть и постоянно останавливает матч. Он думает, что стал главной звездой этого шоу. С такими очень тяжело играть", – цитирует Видаля SportStar.
Заметим, что Чили почти весь второй тайм провела в большинстве, но не смогла ответить на единственный гол бразильцев.
"З Лінекером не погоджуюсь – там червона картка!": Сергій Балтача – про слабке місце збірної Англії і Луческу в Динамо