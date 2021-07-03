"Нам очень грустно, мы заслужили гораздо большего. Судить такие матчи должны храбрые арбитры, а не клоуны. Нужен честный человек, который не боится брать на себя ответственность.

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Нам просто не хватило одного гола. Но это трудно, когда на поле судья, который не позволяет вам играть и постоянно останавливает матч. Он думает, что стал главной звездой этого шоу. С такими очень тяжело играть", – цитирует Видаля SportStar.

Заметим, что Чили почти весь второй тайм провела в большинстве, но не смогла ответить на единственный гол бразильцев.

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