Главный арбитр матча 9-го тура Бундеслиги между Айнтрахтом и Боруссией Д Роберт Шрёдер допустил грубую ошибку, назначив пенальти в ворота гостей на 8-й минуте встречи.

В понедельник, 30 октября, DFB (Немецкий футбольный союз) официально признал ошибочным решение Шрёдера наказать дортмундскую Боруссию назначением пенальти в её ворота за попадание мяча у руку Мариусу Вольфу. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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Глава судейского корпуса Бундеслиги Петер Сиппель признал, что положение левой руки Вольфа при попадании в неё мяча было естественным, а сам игрок не действовал намеренно. "Он не хотел остановить полёт мяча, его намерением было выбить его за пределы штрафной площади. Поэтому этот эпизод нельзя трактовать как "игра рукой", – отметил Сиппель.

Также главный арбитр встречи ошибся, когда отказался назначить пенальти в пользу Айнтрахта. В одном из эпизодов Александер Майер нарушил правила против Мармуша в своей штрафной площади.

Матч Айнтрахт – Боруссия Д завершился вничью 3:3.

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