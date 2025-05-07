Бывший международный арбитр ФИФА Рафал Ростковски прокомментировал один из эпизодов матча Лиги чемпионов между Интером и Барселоной (4:3, по сумме двух матчей 7:6).

На 68 минуте встречи Мхитарян сфолил на Ямале. Арбитр матча Шимон Марциняк сразу указал на 11-метровую отметку, но видеоассистенты VAR убедили поляка, что пенальти не было, но не позвали его к монитору, чтобы он мог убедиться в правильности решения.

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"Хиглер не вызывал Марциняка к монитору, и у него не было оснований оспаривать заявления видеоарбитра, в распоряжении которого было множество записей с разных камер. Голландец явно что-то упустил.

На кадре с камеры, расположенной высоко на трибунах за линией ворот, четко видно, что фол Мхитаряна на Ямале начался за пределами штрафной площади, но завершился внутри нее. Именно там, сразу за линией игрок Интера ударил по ноге вингера Барселоны в область ахиллова сухожилия. Этот удар окончательно "добил" футболиста и заставил его упасть", – проанализировал экс-арбитр ФИФА Ростковски.

Напомним, что Шимона Марциняка раскритиковали после матча игроки Барселоны, а также главный тренер Ганси Флик.

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