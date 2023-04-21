"Мы хорошо начали игру. Понимали, что соперник будет ждать нас на своей половине поля. Они не хотели прессинговать. Надо было играть немного быстрее, чтобы находить свободных игроков в центре поля. Создали несколько моментов. Получили шанс, разыграли стандарт, и Владимир Бражко прекрасно выполнил удар.

Красивый гол Бражка в видеообзоре встречи Колос – Заря – 0:1

Надеялся, что дальше будет более высокий темп от нас, но этого не произошло. Очень быстро Снурницын получил вторую желтую карточку. Подготовили замены. Последние минут 35 играли вдесятером. Команда продемонстрировала свою ментальность. Вгрызались за каждый метр и сантиметр поля, поэтому результат справедлив.

Эта победа придаст команде сил, уверенности, что несмотря ни на что, надо играть на результат. Есть много нюансов в судействе сегодня. Они много чего делали непонятного. Но самое главное, что мы победили", – приводит слова ван Леувена официальный сайт Зари.

Добавим, что луганчане минимально обыграли Колос (1:0) и набрали 46 очков, поднявшись на второе место. Колос с 30 пунктами остался шестым.

Заря в меньшинстве удержала победу над Колосом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ