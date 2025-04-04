– В первую очередь поздравляю Оболонь с победой и своих ребят – с хорошим вторым таймом. В первом тайме мы где-то отдали инициативу, это не был наш план на игру, совсем другой был план. Мы должны были играть так, как играли второй тайм – агрессивно, высоко прессинговать и пытаться забивать голы, создавать голевые моменты. Где-то не получилось, где-то ребята в первом тайме боялись, и нужно было немножко внести коррективы во втором тайме.

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Что касается результата – все хорошо, только у нас судьи боятся поставить то, что происходит на футбольном поле. Я считаю, был чистый фол, возможно, это и был переломный момент. Я еще не смотрел, но то, что было видно со скамейки запасных – это фол и удаление. Если такие моменты – ОК, мы не ставим, тогда нам хоть аут должны дать бросить? Потому что история повторилась во Львове. Нам не дали бросить аут, и здесь в Киеве – то же самое.

Здесь вопрос у меня больше к судьям: неужели они не имеют в себе силы, терпения, желания просто дать нам вбросить аут? Я уже не говорю за какие-то там микродуэли, микроэпизоды – просто дать нам вбросить аут. Но это уже пусть разбираются органы, которые у нас работают. Потому что мы очень развиваем честный футбол – пока честности я не вижу по отношению к этой команде.

– Волохатый во Львове как раз вторую желтую получил за длинный вброс аута, и тут он тоже долго готовился.

– Долгий вброс аута – это ваше утверждение. Там не было никакого длинного вбрасывания аута. Команда готовила это стандартное положение, там ничего не было длинного. Просто счет 0:0, и судьи где-то переживают, чтобы Ингулец случайно не забил гол – вот и все. Если в двух выездных играх подряд постоянно это происходит – значит, оно не просто так, сказал Кобин для УПЛ ТБ.

К слову, сейчас Ингулец занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 16-ю очками.

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