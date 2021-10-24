"Я ни на кого не злился и понятия не имею, почему меня удалили. Рефери пришел меня удалять, я ничего не сказал, а потом получил красную. На боковой линии никто ни на что не жаловался. Судьи действительно проблема. Они никогда не объясняют и не признают ошибки.

Красивый мяч Малиновского и потеря последних минут в видеообзоре матча Аталанта – Удинезе – 1:1

Они тоже профессионалы, так что позвольте им быть профессионалами, как нам. Пусть они приходят и общаются с медиа, потому что я понятия не имею, что, по его мнению, он слышал или видел. Пора им перестать защищаться", – цитирует Гасперини Football-Italia.

Отметим, что Аталанта не смогла удержать победу над Удинезе (1:1), пропустив на 90+3 минуте. Интересно, что Гасперини был удален за 2 минуты до этого.

Малиновский забил супергол, но Аталанта упустила победу после замены украинца и удаления Гасперини в матче Серии А