"3:0 – это ожидаемый результат, который говорит за себя. Сейчас мы имеем такой уровень. Возможно, если бы забил Цыганков, все было бы по-другому. Нужно, чтобы молодежь набиралась опыта и дальше усилить команду, чтобы хоть какие-то очки отбирать у грандов. Ювентус и Динамо – две разные команды. У киевлян много молодежи. У коллективов разный класс – ничего говорить.

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Считаю, что судейство матча с Ювентусом должно быть лучше. В моменте с Вербичем можно было указывать на "точку". Посмотреть момент с голом Роналду тоже могли бы – провести линию.

Трудно выделить кого-то из игроков киевлян... Все сыграли на своем уровне. Надеемся, что команда будет прибавлять. Играть против футболистов такого уровня – непросто. Думаю, в следующем году у динамовцев это получится лучше. Сыграть по два матча с Барселоной и Ювентусом – огромный опыт.

Относительно тактики в матче с Ференцварошем... У Динамо недостаток с нападающими, поэтому нужно строить игру на контратаках. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. С ними и молодежь быстрее будет расти. Без этого результатов не будет", – сказал Маркевич в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, уже 8 декабря в матче между Динамо и Ференцварошем определится, какая из команд продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

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