На 79-й минуте при счете 0:0 произошел очень спорный инцидент. Стюарт Армстронг вырывался на свидание с кипером венгров, но получил удар в ногу от Вилли Орбана. Аргентинский арбитр Факундо Тельо проигнорировал эпизод (УЕФА и КОНМЕБОЛ уже второй раз проводят обмен судьями на крупных турнирах, поэтому не следует удивляться национальности). За VAR отвечал испанец Алехандро Эрнандес, однако он почему-то не позвал Тельо хотя бы пересмотреть момент на повторе.

Шотландия – Венгрия – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024 с жутким эпизодом

Из-за страшной травмы Варги к матчу было добавлено аж 10 минут, на последней из которых Венгрия забила победный гол. Это означало прощание Шотландии с Евро-2024. Главный тренер "тартановых" Стив Кларк кипел после игры.

"Самый важный момент матча – это пенальти. Почему его не дали? Мне нужен ответ. Мне надо знать, почему это не пенальти. Я не понимаю, как VAR может посмотреть на это и сказать, что это не пенальти. У меня есть правильные слова для этого, но я ценю свои деньги.

Говорил ли я с арбитром? А какой в этом смысл? Он из Аргентины. Почему это не европейский судья? Я не понимаю, почему он судит игру здесь, а не в своей стране. Это лишь мое мнение", – цитирует Кларка ВВС.

Возмущение разделяет и легендарный английский форвард Алан Ширер: "Решение арбитров в этом моменте было ужасным. Для меня это пенальти в любой день".

The penalty Scotland should have had tonight.

(Not even checked by VAR which is crazy) pic.twitter.com/OqSUVq9Ru1 — dufcway (@dufcway) June 23, 2024

Венгрия выбила Шотландию с Евро-2024, одержав победу в матче с жуткой травмой и голом на последних секундах