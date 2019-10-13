Судейский произвол в видеообзоре матча Венгрия – Азербайджан – 1:0

Матч отбора на Евро-2020 между Венгрией и Азербайджаном завершился скандалом имени главного арбитра встречи Денниса Хиглера.

Команды не смогли показать зрелищный футбол, ограничившись единственным голом в исполнении защитника венгров Михая Корхута.

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Матч спокойно подходил к своему логическому завершению, однако уже в компенсированное время произошел настоящий взрыв. Азербайджанцы разыграли четкую комбинацию после подачи со штрафного и уже хотели приветствовать Бахлула Мустафазаде с голом. Однако голландский арбитр Деннис Хиглер решил испортить праздник гостям.

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Рефери вместе со своим помощниками решил, что центрбек Азербайджана занес мяч в ворота рукой, но телеповторы четко показывает ошибочность такого вердикта. ВАР на матчах отбора Евро-2020 не работает, а потому провал судейской бригады лишил азербайджанцев заслуженного очка – поражение 0:1. Пострадавшие еще долго пытались что-то доказать Хиглеру, однако тот не собирался менять своего решения, так еще и наказал трех игроков Азербайджана желтыми карточками за споры.

Эпический фейл рефери на 8:08: