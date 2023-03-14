"Сейчас эмоции немного утихли, но наблюдать за действиями арбитра во время матча было спокойно невозможно. И не нужно быть болельщиком Миная, чтобы признать серию грубых ошибок судейской бригады в матче против Александрии.

Еще в первом тайме мы должны были бить пенальти за фол против Олега Вишневского, но арбитр оставил нарушение правил без внимания. А после перерыва судья вполне мог удалять Дениса Мирошниченко. Он дважды грубо сыграл против Андрея Булезы и однажды против Назария Воробчака. При этом в двух случаях Алексей Деревинский даже не назначил штрафной удар. То есть, по его мнению, бить по ногам и локтем – это все в рамках правил.

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Конечно, самый горячий момент – это засчитанный в наши ворота гол из офсайда. Относительно этого момента большинство спортивных журналистов опубликовали у себя скриншот, на котором видно, что Кожушко в момент передачи находится вне игры. Это простой эпизод, там не было динамики, и лайнсмен Александр Холодинский должен был заметить, что игрок Александрии находится за спинами защитников Миная. А, может быть, он и заметил. Тогда почему не просигнализировали об этом? Смешно оттого, что сам Кожушко видел, что в офсайде. И кажется, сразу не поверил, что ему дадут выполнить передачу.

Выходит так, что победителя матча решают не команды, а назначают судьи. В нашем случае это совсем не преувеличение. Неправомерный мяч был засчитан на 84-й минуте. Все это время мы побеждали 1:0 благодаря голу Вадима Витенчука. И вполне могли довести игру до победы. Но должны были довольствоваться одним очком.

Это не первый матч, в котором арбитры показывают свою некомпетентность. Далеко ходить не нужно – вспомните прошлый поединок против Львова. До перерыва лайнсмен дважды проигнорировал офсайд у Грисьо. В моменте с навесной передачей нападающий Львова действительно где-то лишь на пол корпуса залез в положение вне игры. Возможно, без VAR заметить было тяжело – кто из нас не ошибается?

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Но двумя минутами раньше тот же Грисьо на метра два был ближе к воротам, чем наши защитники. И двигался он по правому флангу параллельно с лайнсменом. Я не верю, что судья не заметил положение вне игры у игрока. Это невозможно. В чем причина его молчаливой реакции – я не знаю. Просто объясните, как после таких игр смотреть футболистам в глаза? Нашему тренерскому штабу второй тур подряд приходится работать психологами. Надоело уже.

Такой судейский беспредел убивает всю мотивацию как у команды, так и руководства. Закарпатье – не промышленный регион. Нам и так тяжело удерживать клуб уровня УПЛ. Но мы стараемся, создаем какие-то условия для игроков. Однако после таких игр мотивация удерживать футбольный клуб действительно исчезает. А для чего? Чтобы потом наблюдать, как судьи убивают твою команду на футбольном поле? И разве мы такие одни? Если смонтировать видео из всех судейских ошибок в 17 туре, хватит на равноценный матч – 90 минут плюс компенсированное время. Тогда зачем нам такое судейство?" – возмутился Пересоляк в комментарии UA-football.

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