Лига чемпионов КОНКАКАФ, финал

Монтеррей – Америка – 1:0

Гол: Фунес-Мори, 9

Решающий матч подарил дуэль экс-тренеров мадридских грандов. Рулевой Монтеррея Хавьер Агирре работал с Атлетико, а его оппонент Сантьяго Солари имел короткий период во главе Реала.

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Единственный гол встречи случился на 9-й минуте, и здесь не обошлось без скандала. Защитник Америки не смог нормально выбить прострел и выкатил мяч на Рохерио Фунес-Мори, поразившего пустые ворота 36-летнего Гильермо Очоа. Вероятно, форвард Монтеррея находился в офсайде, но ему помогло касание соперника. Похожая ситуация произошла в финале Лиги наций, когда свой контроверсионный мяч забивал Мбаппе.

Америка не создала слишком много возможностей, но могла отыграться в компенсированное время (арбитр добавил аж 9 минут). После подачи со штрафного "орлы" попали в перекладину, а соперник отчаянно бросился под добивание. Подопечные Солари сигнализировали об игре рукой, однако рефери был неумолим. 1:0 – Монтеррей в пятый раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и будет выступать на клубном чемпионате мира.

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