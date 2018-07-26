toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Судейские назначения на матчи 2 тура УПЛ

19:52 25 Читати українською
Судейские назначения на матчи 2 тура УПЛ
Сергей Бойко / соцсети

Комитет арбитров ФФУ опубликовал список судейских назначений на поединки 2 тура УПЛ.

Александрия – Заря: Евгений Арановский (Киев)

Львов – Динамо: Ярослав Козик (Мукачево)

Олимпик – Ворскла: Игорь Пасхал (Херсон)

Карпаты – Черноморец: Денис Шурман (Киевская область)

Шахтер – Арсенал-Киев: Виталий Романов (Днепр)

Мариуполь – Десна: Сергей Бойко (Киевская область)

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

Теги
Денис Шурман Денис Шурман Ярослав Козык Евгений Арановский Комитет арбитров ФФУ Сергей Бойко Сергей Бойко Виталий Романов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вернидуб – лучший тренер 1-го тура УПЛ
    Україна — 13:2466 Вернидуб – лучший тренер 1-го тура УПЛ
26
мин
Торсхавн
21:00
Бешикташ
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук