На 81-й минуте матча чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед (7:0) полузащитник гостей Бруну Фернандеш грубо оттолкнул лайнсмена, но не понёс за это наказания. В связи с этим Ассоциация арбитров требует наказать португальца дисквалификацией на 5 матчей и лишить его капитанской повязки. Об этом сообщает Yahoo Sport.

Ливерпуль – МЮ – 7:0 – видео голов и обзор матча АПЛ

Исполнительный директор судейской Ассоциации Мартин Кэссиди объяснил своё требование тем, что Фернандеш допустил серьезное и неуместное нарушение правил. "Здесь должен быть четкий сигнал о том, что такое поведение неприемлемо ни на каком уровне, и я надеюсь, что Футбольная ассоциация примет это к сведению".

Отметим, что первым капитаном МЮ считается Харри Магуайр, но центральный защитник провёл игру с Ливерпулем в запасе. Поэтому капитанскую повязку надел Фернандеш.

Ливерпуль унизил МЮ в матче АПЛ – 2 плюс 2 Салаха, дубли Дарвина и Гакпо, фиаско экс-звезды Шахтера и чемпиона мира