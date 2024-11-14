Ранее сообщалось, что форвард может не сыграть за сборную в ноябре. Все якобы должны были решить врачи, а Рома приняла бы окончательное решение.

Довбик пропустил первую тренировку сборной Украины – участие в матчах Лиги наций под вопросом

Вчера команда Сергея Реброва провела первую тренировку, и Артем Довбик не присоединялся к общей группе. Однако сегодня УАФ опубликовала видео, на котором форвард Ромы тренируется вместе с командой.

Напомним, что впереди у "сине-желтых" два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября Украина в Батуми на AdjaraBet Arena сыграет с Грузией, а 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania встретится с Албанией.