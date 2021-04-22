Судьба Реала в Лиге чемпионов: юристы оценили возможность дисквалификации мадридцев
Стало известно, следует ли Реалу бояться жестких санкций по мотивам создания Суперлиги.
Президент УЕФА Александр Чеферин угрожал "мятежникам" дисквалификацией из еврокубков, однако юристы исключают такую возможность, утверждает Marca.
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Исполнительный комитет УЕФА в принципе не имеет права "выгонять" клубы из соревнований. Эти решения зависят от Дисциплинарного комитета, однако в ситуации с Суперлигой его возможности также ограничены. В действующем уставе УЕФА нет ни одного пункта о несовместимости создания или презентации параллельного соревнования.
Добавим, что в полуфиналах текущего сезона еврокубков есть сразу 5 клубов, которые должны были участвовать в Суперлиге: Реал, Челси и Манчестер Сити – в Лиге чемпионов, а МЮ и Арсенал – в Лиге Европы. Только мадридцы публично не отказались от проекта.
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