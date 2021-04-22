Президент УЕФА Александр Чеферин угрожал "мятежникам" дисквалификацией из еврокубков, однако юристы исключают такую возможность, утверждает Marca.

Реал не сможет подписать Мбаппе и Холанда – трансферные амбиции мадридцев "сдулись" вместе с Суперлигой

Исполнительный комитет УЕФА в принципе не имеет права "выгонять" клубы из соревнований. Эти решения зависят от Дисциплинарного комитета, однако в ситуации с Суперлигой его возможности также ограничены. В действующем уставе УЕФА нет ни одного пункта о несовместимости создания или презентации параллельного соревнования.

Добавим, что в полуфиналах текущего сезона еврокубков есть сразу 5 клубов, которые должны были участвовать в Суперлиге: Реал, Челси и Манчестер Сити – в Лиге чемпионов, а МЮ и Арсенал – в Лиге Европы. Только мадридцы публично не отказались от проекта.

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