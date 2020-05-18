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Судьба Первой и Второй лиги решится на Оболонь-Арене

15:17 53 Читати українською
Судьба Первой и Второй лиги решится на Оболонь-Арене
Оболонь-Арена / Фото из открытых источников

Уже на следующей неделе будет поставлена точка в вопросе рестарта низших лиг чемпионата Украины.

Очередное заседание Совета лег Профессиональной футбольной лиги пройдет в Киеве 21 мая, сообщает официальный сайт организации.

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На повестке дня будет стоять только один вопрос – продолжение чемпионатов Украины по футболу среди команд клубов Первой и Второй лиг сезона 2019/20. Интересно, что мероприятие состоится на трибунах стадиона Оболонь-Арена – это позволит придерживаться безопасного расстояния между членами заседания и выполнить все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, накануне УПЛ официально подтвердила перенос выборов президента организации, которые должны были состояться 25 мая, на неопределенный срок.

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