Судьба Олимпика в УПЛ – Гельзин назвал дату судьбоносного решения
Президент донецкого клуба Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что его команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.
"На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.
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К слову, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, которая запланирована на первую половину дня 7 июля.
Напомним, Олимпик выступает в УПЛ с 2014 года. В прошлом сезоне донецкая команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить президенту Олимпика Владиславу Гельзину заниматься любой футбольной деятельностью сроком на пять лет. Причиной стало скандальное поведение бизнесмена после матча с Шахтером.
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