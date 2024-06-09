Карпаты и Мирон Маркевич очень быстро могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

Сегодня главный тренер вернулся из отпуска в Испании, а на 10 июня запланирована встреча с владельцем клуба Владимиром Маткивским, утверждает Sport.ua.

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После этого рандеву должна появиться конкретика по усилению Карпат в межсезонье. Если в этом вопросе возникнут существенные разногласия, то уход Маркевича с тренерского мостика "львов" станет вполне реальным. Ранее сообщалось, что звездный тренер конфликтует с шеф-скаутом Глебом Корниенко именно из-за разных взглядов на комплектацию состава.

Напомним, Маркевич вернулся в Карпаты лишь год назад. Команда выполнила задачу повышения в элиту, хотя в последнем туре Первой лиги и отдала чемпионский титул Ингульцу.

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