Судьба Хацкевича может решиться сегодня на встрече с Суркисом

Президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич сегодня, 31 мая, проведут встречу.

Как стало известно Футбол 24 она будет посвящена решению вопроса будущего нынешнего наставника команды, у которого заканчивается контракт с клубом. Не исключено, что Хацкевич может продолжить работу с Динамо.

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Контракт белорусского специалиста с киевским клубом завершается именно сегодня, 31 мая. Ранее сообщалось о кандидатурах Михайличенко, Калитвинцева и иностранных тренеров Рауля Рианчо и Адама Навалки.

Динамо по итогам сезона 2018/19 занял 2 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка.

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