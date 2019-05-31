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Судьба Хацкевича может решиться сегодня на встрече с Суркисом

14:29 285 Читати українською
Судьба Хацкевича может решиться сегодня на встрече с Суркисом
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич сегодня, 31 мая, проведут встречу.

Как стало известно Футбол 24 она будет посвящена решению вопроса будущего нынешнего наставника команды, у которого заканчивается контракт с клубом. Не исключено, что Хацкевич может продолжить работу с Динамо.

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Контракт белорусского специалиста с киевским клубом завершается именно сегодня, 31 мая. Ранее сообщалось о кандидатурах Михайличенко, Калитвинцева и иностранных тренеров Рауля Рианчо и Адама Навалки.

Динамо по итогам сезона 2018/19 занял 2 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка.

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Источник: Футбол 24
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