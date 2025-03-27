Американский Лос-Анджелес, который имеет в своем составе Уго Льориса, Оливье Жиру и украинца Артема Смолякова, планировал усилить команду Антуаном Гризманном уже этим летом. Впрочем, представителю МЛС придется подождать.

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По информации AS, мадридский клуб и француз решили провести диалог во время паузы на матчи сборных, чтобы прояснить планы на следующий сезон. По итогам переговоров стало понятно, что обе стороны хотят продолжить сотрудничество.

Руководство Атлетико сообщило Гризманну, что рассчитывает на его помощь в сезоне-2025/26, а главный тренер команды Диего Симеоне очень доволен игрой 34-летнего француза. Стороны договорились продолжить переговоры.

Напомним, что контракт француза с Атлетико действует до 2026 года. Антуан провел в составе "матрасников" девять сезонов и сыграл в 431 матче. В его активе 197 голов и 91 ассист. Гризманн – лучший бомбардир в истории Атлетико.

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