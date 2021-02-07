Президент Наполи примет решение о дальнейшем сотрудничестве с тренером после двух следующих матчей, информирует La Gazzetta dello Sport.

Дженоа неожиданно обыграл Наполи, Специя одержала волевую победу над Сассуоло

Вчера Наполи проиграл Дженоа и потерял возможность вернуться в зону Лиги чемпионов. Отношения Гаттузо и Де Лаурентиса не идеальны, а нестабильные результаты только подливают масла в огонь. Если команда уступит Аталанте в полуфинале Кубка Италии и Ювентусу в Серии А, то Рино рискует потерять работу. На его место уже сватают двух претендентов – Рафаэля Бенитеса и Вальтера Маццари, которые уже работали в Наполи.

Добавим, что Гаттузо возглавляет "партенопейцев" с декабря 2019 и выигрывал с клубом Кубок Италии. Контракт специалиста истекает летом.

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