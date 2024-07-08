Трансфер Довбика в Атлетико так и не согласовали. Альваро Мората начал говорить о любви к "матрасникам", чем закрутил интригу в трансферной саге. Атлетико же намерен рассмотреть предложения по Морате и Облаку, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому в воздухе завис трансфер Довбика в Атлетико.

Добавил интриги Милан, который проявляет интерес к Морате – это может разблокировать трансфер Артема в Мадрид. Интересна судьба и Романа Яремчука, который до сих пор принадлежит Брюгге. Украинский нападающий заинтересовал Болонью, которая пробилась в Лигу чемпионов в следующем сезоне и ищет замену Джошуа Зиркее. А Лунин может уйти из Реала – неопределенность украинца подталкивает Мадрид к поискам дублера Куртуа. Смотрите обо всем этом на YouTube-канале "Футбол 24".