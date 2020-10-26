Как известно, Барселона обратилась к правительству Каталонии (женералитету) с просьбой перенести голосование по вотуму недоверия Бартомеу, назначенное на 1-2 ноября, однако получила отказ. Местом голосования должен был стать стадион Камп Ноу и "блаугранас", из-за сложности организации процесса в условиях коронавируса, просили на подготовку еще 15 дней.

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Отказ отсрочки женералитетом кажется странным еще и потому, что ранее правительство призвало всех оставаться дома и обещало ввести чрезвычайное положение. Сегодня "гранатово-синие" официальным письмом снова обратились к Перо Арагонесло – исполняющему обязанности руководителя правительства Каталонии – с просьбой приостановить футбольный плебисцит, сообщает издание AS.

Если власть все же утвердит решение о проведении голосования в ранее определенные даты, Бартомеу и его команда могут уже завтра подать в отставку, чтобы не подвергать опасности каталонцев (сосиос). Президент Барселоны уже сообщил свему совету директоров, что отставка всего руководства может быть объявлена ​​завтра.

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