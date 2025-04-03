"Георгий очень заинтересован попробовать свои силы в одном из ведущих европейских клубов. Мы все открыты для предложений, и когда наступит правильный момент, я уверен, что Георгий станет частью большого клуба. Им давно интересуются как клубы Премьер-лиги, так и клубы Серии А.

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Для Судакова, как и для любого игрока, важно чувствовать поддержку и доверие со стороны тренера. Такие известные тренеры, как Гвардиола и Артета, могли бы стать для него правильными наставниками", – сказал Шаблий в интервью Flashscore.

Напомним, в текущем сезоне Судаков сыграл за Шахтер в 30 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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