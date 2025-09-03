– Я рад, что в Бенфике появился еще один украинец. У Судакова очень приличная пресса в Португалии, все эксперты в один голос говорят, что Георгий – это топ-футболист очень высокого уровня и Бенфика должна быть довольна его приобретением. Португальские СМИ писали, что Порту вел переговоры с Судаковым с февраля, но Бенфика сумела перехватить его у главного конкурента. У Бенфики очень грамотный спортивный директор, который умеет договариваться.

Наставник Бенфики объяснил, почему клуб решил подписать Судакова – тренер назвал один навык украинца

– Как думаете, где Судакову было бы проще заиграть: в Порту или Бенфике?

– Сложный вопрос. Наверное, зимой проще было бы засиять в Порту, который на тот момент был в разобранном состоянии. Но сейчас команда, как и Бенфика, на ходу. Также в Порту на позиции Судакова играет восходящая звезда Родригу Мора, которого чуть не продали в Саудовскую Аравию за 73 миллиона. Поэтому в этом плане Судакову будет проще в Бенфике, тем более здесь играет Трубин, который поможет ему с адаптацией.

Судакову будет непросто, потому что в Португалии достаточно сложный чемпионат, но Георгий хотел попасть в Европу и должен воспользоваться шансом. Сразу попасть в основу, возможно, будет сложно, потому что команда уже сыгралась, но игрок креативного плана очень нужен Бенфике, поэтому шансы он точно будет получать. Дальше все зависит от него.

– В Шахтере Судаков действовал больше из глубины на позиции "восьмерки", но в Бенфике, насколько я понял, на него рассчитывают на позиции "десятки".

– Правильно. Кокчу, который ушел в аренду в Бешикташ, тоже приходил в Бенфику, как креативный игрок, но часто действовал из глубины. Сейчас Бенфика купила в центр полузащиты Беренечеа и Риоса, но они больше оборонительного плана. Риос – это вообще топ, показывает футбол очень высокого уровня. А вот креативных футболистов у Бенфики не хватает, – цитирует Кандаурова Украинский футбол.

Напомним, что полузащитник Шахтера Георгий Судаков недавно перешел в Бенфику в аренду с обязательным пунктом выкупа контракта.

Бенфика без Трубина и на глазах Судакова победила аутсайдера чемпионата Португалии