В рамках четвертого раунда АПЛ на поле появился лишь один украинский легионер. Западно-лондонское дерби против Челси (2:2) стало для Егора Ярмолюка уже 62 матчем в рамках элитного английского дивизиона.

Ярмолюк может оказаться в Манчестер Юнайтед – источник озвучил сумму, за которую отпустят звезду сборной Украины

Отличиться результативными действиями украинцу не удалось, но приобретенный опыт и уверенность молодого хавбека (Ярмолюку всего лишь 21 год) не остался не замеченными на Олд Траффорд. Как убеждает журналист Владимир Зверов, к Егору присматриваются скауты МЮ, которые проваливают предметный интерес к украинцу. Пчеловоды же оценивают атлант украинца в минимум 50 млн фунтов.