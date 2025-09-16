Судакова уже ждет переворот Аморима, Ярмолюка оценили в 60 млн, новый Мудрик в АПЛ – украинец одним действием влюбил фанов
В рамках четвертого раунда АПЛ на поле появился лишь один украинский легионер. Западно-лондонское дерби против Челси (2:2) стало для Егора Ярмолюка уже 62 матчем в рамках элитного английского дивизиона.
Ярмолюк может оказаться в Манчестер Юнайтед – источник озвучил сумму, за которую отпустят звезду сборной Украины
Отличиться результативными действиями украинцу не удалось, но приобретенный опыт и уверенность молодого хавбека (Ярмолюку всего лишь 21 год) не остался не замеченными на Олд Траффорд. Как убеждает журналист Владимир Зверов, к Егору присматриваются скауты МЮ, которые проваливают предметный интерес к украинцу. Пчеловоды же оценивают атлант украинца в минимум 50 млн фунтов.