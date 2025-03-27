Судакова троллят одноклубники – про звезду Шахтера придумали песню
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился, каким было бы название его команды, если бы он создавал ее самостоятельно.
– Можно было бы что-то сказать про таланты. Ребята подшучивают надо мной, уже придумали даже песню.
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У Михаила Мудрика есть очень интересная татуировка – Talent ain't enough. В будущем можно было бы создать команду с таким названием. Если пофантазировать просто, почему бы нет.
– О чем песня?
– Да там песня, что талант не раскрылся.
– Это про тебя написали твои друзья?
– Да, смеются с меня там Коля Матвиенко, Радион, что талант не раскрылся и остался в Шахтере навсегда, – сказал Судаков в комментарии для клубной пресс-службы.
Заметим, что Георгий провел за Шахтер 28 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 3 ассистами.