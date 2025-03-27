Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился, каким было бы название его команды, если бы он создавал ее самостоятельно.

– Можно было бы что-то сказать про таланты. Ребята подшучивают надо мной, уже придумали даже песню.

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У Михаила Мудрика есть очень интересная татуировка – Talent ain't enough. В будущем можно было бы создать команду с таким названием. Если пофантазировать просто, почему бы нет.

– О чем песня?

– Да там песня, что талант не раскрылся.

– Это про тебя написали твои друзья?

– Да, смеются с меня там Коля Матвиенко, Радион, что талант не раскрылся и остался в Шахтере навсегда, – сказал Судаков в комментарии для клубной пресс-службы.

Заметим, что Георгий провел за Шахтер 28 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 3 ассистами.

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? Георгій Судаков відповідає на запитання вболівальників «Шахтаря» ️#FAVBET pic.twitter.com/4rqHhHRsmW — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 25, 2025

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